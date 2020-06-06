Berke Özer'den flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe mi? Avrupa mı?
Fenerbahçe bu günlerde transferde hareketli günler geçirirken, yeni sezonda yepyeni bir kadro yapılanmasına gitmeyi planlıyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek birçok isimle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, kiralık gönderdiği isimleri de yakından takip ediyor. Bu isimlerden olan genç eldiven Berke Özer verdiği bir röportajda önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin sezon başında Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladığı 20 yaşındaki genç eldiven Berke Özer, çıktığı 22 mücadelede kalesinde 23 gol gördü. Altınordu altyapısında yetişen Türk futbolunun gelecek vaadeden yıldız isimlerinden biri olmaya aday isimlerden biri konumuna gelen Özer, Ajansspor'a verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.
-Ülkemizde ve dünyada alışık olmadığımız süreç yaşanıyor. Senin corona virüsü ile ilgili gözlemlerin nelerdir?
Maalesef daha önce tecrübe etmediğimiz, çok sıkıcı ve üzücü bir durum yaşıyoruz. Nihayet yavaş yavaş atlatmaya ve normalleşmeye başladık. Umarım çok kısa sürede tüm dünya için her şey normale döner.
-Belçika'daki karantina sürecinden sonra Türkiye'ye geldin ve Gümüşhane'deki yurtta kaldın 14 gün. O süreç nasıl geçti?
Açıkçası bu süreç önce Avrupa'da yaşanmaya başladığı için biz biraz daha önce tecrübe etme imkanı bulduk. Ülkemize döndük ve 14 günlük bir karantina dönemimiz oldu. Güzel bir yurtta kaldık. Personel çok yardımcı oldu. Bireysel antrenmanlar da yapma şansım oldu. Benim için gayet güzel geçti.
- Artık yeşil sahalara dönelim. Fenerbahçe'den Westerlo'ya transfer oldun, Transfer sürecin nasıl gerçekleşti ve karar vermek zor oldu mu?
Aslında Fenerbahçe'ye gelmeden önce de yurt dışı bizim için çok güçlü bir seçenekti. Bu yönde de bir isteğim vardı. Her Türk futbolcusu gibi ülkemizi Avrupa'da temsil etmek istiyordum. Ardından Fenerbahçe'deyken böyle bir ortam oluştu. Bu süreçte menajerim Ömer Uzun ile konuştuk ve bu transferin benim için iyi olacağına karar verdik. Yaşımın da çok genç olması sebebiyle böyle bir karar aldık. Çok da iyi isabetli bir karar verdiğimizi düşünüyorum.