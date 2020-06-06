Berke Özer'den flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe mi? Avrupa mı?

- Artık yeşil sahalara dönelim. Fenerbahçe'den Westerlo'ya transfer oldun, Transfer sürecin nasıl gerçekleşti ve karar vermek zor oldu mu?

Aslında Fenerbahçe'ye gelmeden önce de yurt dışı bizim için çok güçlü bir seçenekti. Bu yönde de bir isteğim vardı. Her Türk futbolcusu gibi ülkemizi Avrupa'da temsil etmek istiyordum. Ardından Fenerbahçe'deyken böyle bir ortam oluştu. Bu süreçte menajerim Ömer Uzun ile konuştuk ve bu transferin benim için iyi olacağına karar verdik. Yaşımın da çok genç olması sebebiyle böyle bir karar aldık. Çok da iyi isabetli bir karar verdiğimizi düşünüyorum.