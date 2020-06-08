Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kulüp çalışanından flaş açıklama! 'Fenerbahçe'nin başına geçmeye hazırım'
Bu sezon üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrası şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe tecrübeli çalıştırıcı Ersun Yanal ile yollarını ayırmıştı. Yaşanan ayrılık sonrası uzun zamandır teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler halen bir isimle anlaşma sağlayabilmiş değil. Kalan 8 haftalık süreçte takımın başında kimin çıkacağı konusu belirsizliğini korurken, kulüpte antrenör olarak görev yapan bir isimden flaş açıklama geldi. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
-Fenerbahçe, herhangi bir teknik direktör ile anlaşmadı ve pro lisansı olmadığı için süresi dolan Zeki Murat Göle için izin talep etmesi bekleniyor ancak izin çıkmazsa A takımın başına sizin geçebileceğiniz belirtiliyor, nasıl yorumluyorsunuz?
"Şu ana kadar bana yansıyan bir şey yok ben de şu an kulüpte beklemedeyim ama gelişen saatler ne getirir bilemiyorum."