Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kulüp çalışanından flaş açıklama! 'Fenerbahçe'nin başına geçmeye hazırım'

-Fenerbahçe, herhangi bir teknik direktör ile anlaşmadı ve pro lisansı olmadığı için süresi dolan Zeki Murat Göle için izin talep etmesi bekleniyor ancak izin çıkmazsa A takımın başına sizin geçebileceğiniz belirtiliyor, nasıl yorumluyorsunuz?

"Şu ana kadar bana yansıyan bir şey yok ben de şu an kulüpte beklemedeyim ama gelişen saatler ne getirir bilemiyorum."