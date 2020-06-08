Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kulüp çalışanından flaş açıklama! 'Fenerbahçe'nin başına geçmeye hazırım' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kulüp çalışanından flaş açıklama! 'Fenerbahçe'nin başına geçmeye hazırım'

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kulüp çalışanından flaş açıklama! 'Fenerbahçe'nin başına geçmeye hazırım'

Bu sezon üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrası şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe tecrübeli çalıştırıcı Ersun Yanal ile yollarını ayırmıştı. Yaşanan ayrılık sonrası uzun zamandır teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler halen bir isimle anlaşma sağlayabilmiş değil. Kalan 8 haftalık süreçte takımın başında kimin çıkacağı konusu belirsizliğini korurken, kulüpte antrenör olarak görev yapan bir isimden flaş açıklama geldi. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

8 Haziran 2020 Pazartesi 16:54
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kulüp çalışanından flaş açıklama! 'Fenerbahçe'nin başına geçmeye hazırım'

Ersun Yanal ile yaşanan ayrılık sonrası halen bir teknik direktörle anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe'de arayışlar sürüyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kulüp çalışanından flaş açıklama! 'Fenerbahçe'nin başına geçmeye hazırım'

12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig'de Kayserispor'u sahasında ağırlayacak olan sarı-lacivertlilerin, bu maça kimin ile çıkacağı sorusu ise halen netlik kazanmış değil.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kulüp çalışanından flaş açıklama! 'Fenerbahçe'nin başına geçmeye hazırım'

Kalan 8 haftalık lig mücadelesinde takımın başında olacağı konuşulan antrenör Şenol Çorlu, Hürriyet'e verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kulüp çalışanından flaş açıklama! 'Fenerbahçe'nin başına geçmeye hazırım'

İşte Şenol Çorlu'nun açıklamalarından satırbaşları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kulüp çalışanından flaş açıklama! 'Fenerbahçe'nin başına geçmeye hazırım'

-Fenerbahçe, herhangi bir teknik direktör ile anlaşmadı ve pro lisansı olmadığı için süresi dolan Zeki Murat Göle için izin talep etmesi bekleniyor ancak izin çıkmazsa A takımın başına sizin geçebileceğiniz belirtiliyor, nasıl yorumluyorsunuz?

"Şu ana kadar bana yansıyan bir şey yok ben de şu an kulüpte beklemedeyim ama gelişen saatler ne getirir bilemiyorum."

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