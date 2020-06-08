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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Derrick’e talip

Derrick’e Khimki talip

yüzde 40 küçülmeye gitmesi beklenen 'da sözleşmesinin bitimi ile takımdan ayrılması beklenen için Rus ekibi 'nin devrede olduğu aktarıldı.

yüzde 40 küçülmeye gitmesi beklenen 'da sözleşmesinin bitimi ile takımdan ayrılması beklenen için Rus ekibi 'nin devrede olduğu aktarıldı. Rus ekibinin, takımdan göndermeyi düşündüğü Anthony Gill'in yerine Derrick Williams'a oldukça iyi bir teklif sunduğu öğrenildi. Derrick ile Maccabi ve Armani Exchange Olimpia Milan da ilgileniyor.
  1. 8.6.2020
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