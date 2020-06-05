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05 Haziran 2020, Cuma
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'nin kapısından dönmüştü! 'ya yeni sözleşme

Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü! Vladimir Darida'ya yeni sözleşme

Geçtiğimiz yıl 'nin anlaşma sağlamasına rağmen hocasının veto etmesiyle transferi gerçekleşmeyen Çek orta saha oyuncusu 'nın sözleşmesi, kulübü tarafından uzatılıyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Almanya Bundesliga ekiplerinden forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu , Augsburg ile oynadıkları mücadelede kat ettiği 14.34 km'lik mesafe ile lig rekorunu kırmıştı.

Bild'de yer alan habere göre bu sezon takımın önemli isimlerinden biri halinde gelen Darida'nın sözleşmesinin uzatılması kararı çıktı. Antrenör Bruno Labbadia yaptığı açıklamada, "Darida bizim için çok önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNDÜ

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle gözden düşen Çek futbolcuya talip olmuştu. Oyuncuyla anlaşma sağlayan sarı-lacivertli kulüp, antrenörün vetosuna takılmış ve transferi gerçekleştirememişti.

Bu sezon Hertha Berlin formasıyla 25 maça çıkan başarılı futbolcu, 4 gol atarken 5 de asist yapma başarısı gösterdi. Darida'nın sözleşmesi 2021'de sona eriyor.

  1. 05.06.2020
  2. Güncelleme: 05.06.2020 09:26
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