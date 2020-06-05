Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü! Vladimir Darida'ya yeni sözleşme
Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'nin anlaşma sağlamasına rağmen hocasının veto etmesiyle transferi gerçekleşmeyen Çek orta saha oyuncusu Vladimir Darida'nın sözleşmesi, kulübü Hertha Berlin tarafından uzatılıyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Vladimir Darida, Augsburg ile oynadıkları mücadelede kat ettiği 14.34 km'lik mesafe ile lig rekorunu kırmıştı.
Bild'de yer alan habere göre bu sezon takımın önemli isimlerinden biri halinde gelen Darida'nın sözleşmesinin uzatılması kararı çıktı. Antrenör Bruno Labbadia yaptığı açıklamada, "Darida bizim için çok önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNDÜ
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle gözden düşen Çek futbolcuya Fenerbahçe talip olmuştu. Oyuncuyla anlaşma sağlayan sarı-lacivertli kulüp, antrenörün vetosuna takılmış ve transferi gerçekleştirememişti.
Bu sezon Hertha Berlin formasıyla 25 maça çıkan başarılı futbolcu, 4 gol atarken 5 de asist yapma başarısı gösterdi. Darida'nın sözleşmesi 2021'de sona eriyor.
- 05.06.2020
- Güncelleme: 05.06.2020 09:26
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü! Vladimir Darida'ya yeni sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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