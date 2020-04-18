Ozan Tufan'ın transferine Sörloth engeli!
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ozan Tufan'ın menajeri Utku Cenikli Sabah'a özel açıklamalarda bulundu. Ozan Tufan'ın Premier Lig'e transferiyle ilgili de konuşan Cenikli, Crystal Palace, Sakho’nun ayağı kırılınca transfer hakkını hücumdan yana kullanıp Sörloth’u tercih etti. Ozan Tufan’ın da Ada hayali gerçekleşmedi." dedi.
Roma forması giyen Cengiz Ünder ve Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın menajeri Utku Cenikli ile corona virüsünün futbola yansımasından, oyuncularına kadar pek çok konuyla ilgili Sabah Gazetesi'neözel açıklamalarda bulundu.
İşte satır başları:
Ozan Tufan Fenerbahçe'de 443 gün kadro dışı kaldı. Normalde böyle bir oyuncunun futbol hayatı biterdi. Alanya'da takımla ve hocasıyla iyi motive oldu. Ozan'ın da hatası oldu, ona da haksızlıklar yapıldı. Ama herkes gördü ki Ozan değerli ve özel bir oyuncu.
İyi bir teklif bol sıfırlı ücretle olmaz. Kulüp ve lig de önemli. Fenerbahçe satılsın derse Ozan Avrupa'ya gider.
Bir dönem Crystal Palace'a transfer oluyordu. Ancak o dönem Sakho'nun ayağı kırılınca kulüp tek transfer hakkını hücum bölgesine kullandı ve Sörloth'us aldılar.
31 Mayıs'ta sözleşmesi biten oyuncu 1 Haziran'da oynamak istemiyorum diyemez. Burada mücbir sebepler var. Kötü senaryo liglerin oynanmaması olur.
Türkiye'de hiçbir oyuncuma resmi indirim talebi gelmedi. Ülkemizde futbol ekonomisinin revize edilmesi lazım. Futbolcu aç gözlü insan değildir.
BENİM İLK OYUNCUM
Ozan benim için özel. Çünkü mesleğe onunla başladım. Fenerbahçe'ye bomba gibi döndü.
- 18.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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