Ozan Tufan'ın transferine Sörloth engeli! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
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'ın transferine Sörloth engeli!

Ozan Tufan'ın transferine Sörloth engeli!

'nin başarılı futbolcusu 'ın menajeri Utku Cenikli Sabah'a özel açıklamalarda bulundu. Ozan Tufan'ın Premier Lig'e transferiyle ilgili de konuşan Cenikli, , Sakho’nun ayağı kırılınca hakkını hücumdan yana kullanıp Sörloth’u tercih etti. Ozan Tufan’ın da Ada hayali gerçekleşmedi." dedi.

Roma forması giyen ve Fenerbahçeli 'ın menajeri Utku Cenikli ile corona virüsünün futbola yansımasından, oyuncularına kadar pek çok konuyla ilgili Sabah Gazetesi'neözel açıklamalarda bulundu.

İşte satır başları:

Ozan Tufan 'de 443 gün kadro dışı kaldı. Normalde böyle bir oyuncunun futbol hayatı biterdi. Alanya'da takımla ve hocasıyla iyi motive oldu. Ozan'ın da hatası oldu, ona da haksızlıklar yapıldı. Ama herkes gördü ki Ozan değerli ve özel bir oyuncu.

İyi bir teklif bol sıfırlı ücretle olmaz. Kulüp ve lig de önemli. Fenerbahçe satılsın derse Ozan Avrupa'ya gider.

Bir dönem 'a oluyordu. Ancak o dönem Sakho'nun ayağı kırılınca kulüp tek transfer hakkını hücum bölgesine kullandı ve Sörloth'us aldılar.

31 Mayıs'ta sözleşmesi biten oyuncu 1 Haziran'da oynamak istemiyorum diyemez. Burada mücbir sebepler var. Kötü senaryo liglerin oynanmaması olur.

Türkiye'de hiçbir oyuncuma resmi indirim talebi gelmedi. Ülkemizde futbol ekonomisinin revize edilmesi lazım. Futbolcu aç gözlü insan değildir.

BENİM İLK OYUNCUM

Ozan benim için özel. Çünkü mesleğe onunla başladım. Fenerbahçe'ye bomba gibi döndü.


  1. 18.04.2020
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