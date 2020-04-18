Fenerbahçe sahaya iniyor! İşte o tarih
Corona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık 3 haftadır çalışmalarını evde sürdüren Fenerbahçeli futbolcular sahaya iniyor. Sarı-lacivertlilerin salı gününden itibaren Samandıra'da bir araya gelerek küçük gruplar halinde çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
Corona virüsü tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 haftadır telekonferans yöntemiyle evde antrenman yapan Fenerbahçeli futbolcular tesislerine geri dönüyor.
TRT Spor'un haberine göre, pazartesi günü de evlerinde çalışacak olan sarı-lacivertlilerin, salı gününden itibaren Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek saha çalışmalarına başlayacağı belirtildi.
SOSYAL MESAFE KURALINA UYULACAK
Oyuncular corona virüsü tedbirleri kapsamında riske girmemek için küçük gruplar halinde antrenmana çıkıp, sosyal mesafeyi koruyarak çalışacak. Avrupa'daki bazı kulüplerin yaptığı gibi bireysel çalışmalar da yine saha içinde gerçekleştirilecek.
2 GÜN ANTRENMAN, 4 GÜN İZİN!
Futbolcular salı ve çarşamba günü antrenman yaptıktan sonra corona virüsü tedbirleri kapsamında dört gün izin yapacak.
- 18.04.2020
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