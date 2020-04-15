‘Kapı’ gibi gol
Galatasaray’ın kadro dışı bıraktığı 17’lik yıldız adayı İspanyolların gözdesi. Ancak F.Bahçe onu alıp transfer çalımı atmayı hedefliyor.
Türk futbolunun potansiyeli yüksek oyuncuları arasında yer alan Mustafa Kapı, Galatasaray ile sözleşme uzatma konusunda anlaşamamıştı. Sarı-kırmızılılar 17 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadro dışı bırakmıştı. Genç yıldız adayının yeni rotasının neresi olacağı merak edilirken menajeri İspanya'yı işaret etti. Atletico Madrid, Sevilla, Celta Vigo gibi kulüplerin yakın takibinde olan Mustafa Kapı ile Fenerbahçe de ilgileniyor. Kanarya'nın genç futbolcuyu renklerine katarak Galatasaray'a 'ezeli bir gol' atmaya çalıştığı öğrenildi.
F.BAHÇE TWEETLERI VARDI
Mustafa Kapı kariyerinin henüz başlarında olsa da küçüklüğünde F.Bahçe taraftarı olduğu biliniyor. Kanarya'ya olan sevgisini paylaştığı tweetleri var.
- 15.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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