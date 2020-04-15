‘Kapı’ gibi gol - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe ‘Kapı’ gibi gol

‘Kapı’ gibi gol

‘Kapı’ gibi gol

’ın bıraktığı 17’lik yıldız adayı İspanyolların gözdesi. Ancak F.Bahçe onu alıp transfer çalımı atmayı hedefliyor.

Türk futbolunun potansiyeli yüksek oyuncuları arasında yer alan , ile sözleşme uzatma konusunda anlaşamamıştı. Sarı-kırmızılılar 17 yaşındaki orta saha oyuncusunu bırakmıştı. Genç yıldız adayının yeni rotasının neresi olacağı merak edilirken menajeri 'yı işaret etti. , Sevilla, Celta Vigo gibi kulüplerin yakın takibinde olan Mustafa Kapı ile de ilgileniyor. Kanarya'nın genç futbolcuyu renklerine katarak Galatasaray'a 'ezeli bir gol' atmaya çalıştığı öğrenildi.

F.BAHÇE TWEETLERI VARDI

Mustafa Kapı kariyerinin henüz başlarında olsa da küçüklüğünde F.Bahçe taraftarı olduğu biliniyor. Kanarya'ya olan sevgisini paylaştığı tweetleri var.

  1. 15.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Kapı’ gibi gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA