Dinu Graur'dan Fenerbahçe ile anılan Engin Fırat'a büyük övgü! "Klopp gibi" - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
14 Nisan 2020, Salı
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'dan ile anılan 'a büyük övgü! "Klopp gibi"

Dinu Graur'dan Fenerbahçe ile anılan Engin Fırat'a büyük övgü! "Klopp gibi"

Romanya Ligi ekiplerinden 'da forma giyen Moldovalı savunmacı , 'nin de gündeminde olan Moldova Milli Takımı Teknik Direktörü 'ı Jurgen Klopp'a benzettini söyledi.

Romanya'nın takımında forma giyen Moldova A Milli Takımı futbolcusu , gerçekleştirdiği bir röportajda milli takımdan hocası ile ilgili konuştu.

İsmi ile anılan Fırat'ın milli takımın başına geçmesiyle olumlu bir havaya girdiklerini söyleyen Graur, "Engin Fırat yönetimindeki üç maçtan sonra hepimizde, sonraki maçlarda iyi sonuçlar alabileceğimiz inancı oluştu. Türk teknik adam ekibin atmosferini tamamen değiştirdi ve bize o özgüveni aşıladı. Bana göre o 'den bir Jurgen Klopp gibi" dedi.

Corona virüsü salgını nedeniyle futbol karşılaşmalarının askıya alınmasına değinen ve antrenmanlarını evde sürdürdüğünü belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Maçlar iptal edildiği için üzgünüm. Andorra'ya karşı oynamak istedim. Şaka yapmıyorum. Geçen yıl ekim ayında yapılan aşağılamadan sonra intikam almak istedim, o zamandan beri yenilginin sadece bir kaza olduğunu herkese kanıtlamak istedim. Bugün bile Andorra ile maçtan sonra stresli atmosferi unutamıyorum, o zaman oda arkadaşım Artur Ionita ile bütün gece uyuyamadım." ifadelerini kullandı.

  1. 14.04.2020
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