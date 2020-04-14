Dinu Graur'dan Fenerbahçe ile anılan Engin Fırat'a büyük övgü! "Klopp gibi"

Romanya'nın Astra Giurgiu takımında forma giyen Moldova A Milli Takımı futbolcusu Dinu Graur, gerçekleştirdiği bir röportajda milli takımdan hocası Engin Fırat ile ilgili konuştu.

İsmi Fenerbahçe ile anılan Fırat'ın milli takımın başına geçmesiyle olumlu bir havaya girdiklerini söyleyen Graur, "Engin Fırat yönetimindeki üç maçtan sonra hepimizde, sonraki maçlarda iyi sonuçlar alabileceğimiz inancı oluştu. Türk teknik adam ekibin atmosferini tamamen değiştirdi ve bize o özgüveni aşıladı. Bana göre o Türkiye'den bir Jurgen Klopp gibi" dedi.

Corona virüsü salgını nedeniyle futbol karşılaşmalarının askıya alınmasına değinen ve antrenmanlarını evde sürdürdüğünü belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Maçlar iptal edildiği için üzgünüm. Andorra'ya karşı oynamak istedim. Şaka yapmıyorum. Geçen yıl ekim ayında yapılan aşağılamadan sonra intikam almak istedim, o zamandan beri yenilginin sadece bir kaza olduğunu herkese kanıtlamak istedim. Bugün bile Andorra ile maçtan sonra stresli atmosferi unutamıyorum, o zaman oda arkadaşım Artur Ionita ile bütün gece uyuyamadım." ifadelerini kullandı.