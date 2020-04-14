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Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye açık kapı! "Her anlamda hazırım"
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna gelecek sezon için 1 numaralı aday olarak Aytemiz Alanyaspor hocası Erol Bulut gösteriliyordu. Gündem ile alakalı değerlendirmelerde bulunan tecrübeli antrenör, sarı-lacivertli ekibe açık kapı bıraktı. İşte detaylar...
14 Nisan 2020 Salı 23:52
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Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam Erol Bulut, TRT Spor Instagram yayınında açıklamalarda bulundu.
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İsmi Süper Lig devi Fenerbahçe ile anılan tecrübeli teknik adam, sezon sonu bitecek olan sözleşmesi ve sarı-lacivertli ekibin ilgisi ile alakalı da çarpıcı ifadeler kullandı.
İŞTE EROL BULUT'UN AÇIKLAMALARI
"Umarım her şey normale dönünce lig başlangıcına göre çalışmalarımızı sürdürmeyi düşünüyoruz. Aslında başlamıştık 5'li gruplar halinde ama şu an 2 haftalık izindeydik. 20 Nisan'da da antrenmanlarımıza yavaş yavaş başlayacağız"
"SIMEONE İLE KIYASLIYORLAR"
"Sosyal medyadan çok kıyaslama yapılıyor. Diego Simeone ile çok kıyaslıyorlar aynı tarzda oynattığımızı söyleyerek. Ama bence aynı sistemde oynamıyoruz. Biz defans değil, hücum yapmaya çalışıyoruz. Zaten bu sene Alanyaspor'a baktığınızda bunu görebiliyorsunuz. Hem defans hem hücum yapmaya çalışıyoruz. Defans yapmak sadece kale önünde kalmak değildir. Gol pozisyonlarını değerlendirebilsek çok daha farklı bir noktada olabilirdik."
"Ben her zaman kendime çok güvendim. Malatyaspor'un teklifini de o yüzden kabul ettik. İlk sene ilk 10 içerisinde bitirdik, sonraki sene de Avrupa kupalarına gittik. Alanyaspor'da da iskelet bir kadro vardı, birkaç transferle iyi yerlere gelebilirdik. Transflerler de iyiydi ve sonuçtan memnunuz."