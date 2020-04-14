Fenerbahçe'nin gündemindeki isme FIFA şoku!

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, bir dönem Belçika A Milli Futbol Takımını da çalıştıran Marc Wilmots ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edilmişti. 51 yaşındaki teknik adamın, sarı-lacivertlilerle yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaştığı ve bu nedenle Belçika ekibi Antwerp'in teklifini geri çevirdiği belirtilmişti. Fakat tecrübeli çalıştırıcı ile ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. İşte FIFA detayı...
14 Nisan 2020 Salı 21:45
Güncelleme: 14.04.2020 21:45
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Ersun Yanal'la 3 Mart'ta Trabzonspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçından sonra yollarını ayıran Fenerbahçe, o günden bu yana teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.
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Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan isimlerden Marc Wilmots, geleceği adına önemli bir karar verdi.
Belçika basınından Voetbal24'e göre Wilmots, Antwerp'in kendisine yaptığı teklifi, Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeler nedeniyle reddetti.
GÖRÜŞMELERDE ARTIK SONA YAKLAŞILDI
Geçmişte Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü yapan Wilmots'un, Kevin Mirallas ve Steven Defour gibi eski oyuncularının forma giydiği Antwerp'e sıcak bakabileceği belirtiliyordu ama 51 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile yürüttüğü görüşmeler nedeniyle teklifi reddettiği belirtildi.
Voetbal24, MarcWilmots'un farklı bir takımın başına geçeceğini ve bu takımın da Fenerbahçe olduğunu açıklarken iki taraf arasındaki görüşmelerin sona yaklaştığını bildirdi.
FIFA ENGELİ
Ancak Belçikalı teknik direktörün hali hazırda İran Futbol Federasyonu ile arasında sözleşmesini tek taraflı feshettiği için ihtilaf bulunuyor.
Wilmots'u, FIFA'ya şikayet eden İran Futbol Federasyonu, yeni bir sözleşme imzalamasını engelliyor.