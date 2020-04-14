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Fenerbahçe'nin gündemindeki isme FIFA şoku!

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, bir dönem Belçika A Milli Futbol Takımını da çalıştıran Marc Wilmots ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edilmişti. 51 yaşındaki teknik adamın, sarı-lacivertlilerle yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaştığı ve bu nedenle Belçika ekibi Antwerp'in teklifini geri çevirdiği belirtilmişti. Fakat tecrübeli çalıştırıcı ile ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. İşte FIFA detayı...

14 Nisan 2020 Salı 21:45 Güncelleme: 14.04.2020 21:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





