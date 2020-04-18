Vincent Janssen: Fenerbahçe'ye katkı sağlayamadım!

"MEKSİKA'DA ÇOK MUTLUYUM"

Meksika'da çok mutluyum, neredeyse 1 yıldır burdayım. Uzun süredir burada kalacağımı düşünüyorum. 4 yıl daha sözleşmem var, büyük ihtimalle burada olacağım. Ancak kariyerimi sonlandırmadan Hollanda'ya da geri dönmek istiyorum.