Vincent Janssen: Fenerbahçe'ye katkı sağlayamadım!
Fenerbahçe'nin 2017/18 sezonunda Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve şu sıralar Meksika ekiplerinden Monterrey'de forma giyen Vincent Janssen, samimi açıklamalarda bulundu. Hollandalı oyuncu açıklamasında Fenerbahçe kariyerine de değindi. İşte detaylar...
18 Nisan 2020 Cumartesi 17:21
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'nin Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan 2017/18 sezonunda kiralık olarak kadrosuna kattığı Vincent Janssen açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaptığı açıklamada Fenerbahçe kariyerine de değinen Hollandalı oyuncu corona virüsü nedeniyle günlerini nasıl geçirdiğinden de bahsetti.
İşte Janssen'in açıklamalarından satır başları...
"SADECE ALIŞVERİŞE GİDİYORUM" Meksika'da birçok Hollandalı var, Monterrey'de de yaşıyorlar. Şu anda evden çıkamıyorum, sadece alışverişe gidiyorum. Futbola ara vermek zorunda kaldık ancak umarım kısa sürede oynamaya tekrar başlarız.
"MEKSİKA'DA ÇOK MUTLUYUM" Meksika'da çok mutluyum, neredeyse 1 yıldır burdayım. Uzun süredir burada kalacağımı düşünüyorum. 4 yıl daha sözleşmem var, büyük ihtimalle burada olacağım. Ancak kariyerimi sonlandırmadan Hollanda'ya da geri dönmek istiyorum.