Galatasaray'ı reddetmişti! Trabzonspor ve Fenerbahçe o ismin peşinde

Süper Lig'e corona virüsü nedeniyle verilen ara sonrası adeta transfer sezonu açılmışcasına bir hava esiyor. Birçok ekip için transfer söylentileri çıkmaya devam ederken Galatasaray'ı reddederek yeni sözleşme imzalamayan ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uğraş verdi genç yıldız için bir hamle de Trabzonspor'dan geldi. İşte detaylar...