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Galatasaray'ı reddetmişti! Trabzonspor ve Fenerbahçe o ismin peşinde
Süper Lig'e corona virüsü nedeniyle verilen ara sonrası adeta transfer sezonu açılmışcasına bir hava esiyor. Birçok ekip için transfer söylentileri çıkmaya devam ederken Galatasaray'ı reddederek yeni sözleşme imzalamayan ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uğraş verdi genç yıldız için bir hamle de Trabzonspor'dan geldi. İşte detaylar...
18 Nisan 2020 Cumartesi 14:39
Güncelleme: 18.04.2020 14:39
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Corona virüsü salgını nedeniyle birçok kulüp transfer çalışmalarında vitesi yükseltmiş durumda...
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Özellikle Süper Lig'in 4 dev ekibi olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için birçok transfer söylentisi ortaya atılmaya devam ediyor.
Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray cephesi için birçok isim yazılıp çizilirken bu kez Trabzonspor'un da içinde olduğu bir transfer savaşı başladı...
Salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını evden yapılan antrenmanlarla sürdüren Galatasaray'da Mustafa Kapı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz aylarda 17 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme önermiş ancak Kapı'nın teklifi reddetmesi sonrası oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.