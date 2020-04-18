Galatasaray'ı reddetmişti! Trabzonspor ve Fenerbahçe o ismin peşinde - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'ı reddetmişti! Trabzonspor ve Fenerbahçe o ismin peşinde

Galatasaray'ı reddetmişti! Trabzonspor ve Fenerbahçe o ismin peşinde

Süper Lig'e corona virüsü nedeniyle verilen ara sonrası adeta transfer sezonu açılmışcasına bir hava esiyor. Birçok ekip için transfer söylentileri çıkmaya devam ederken Galatasaray'ı reddederek yeni sözleşme imzalamayan ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uğraş verdi genç yıldız için bir hamle de Trabzonspor'dan geldi. İşte detaylar...

18 Nisan 2020 Cumartesi 14:39 Güncelleme: 18.04.2020 14:39
Galatasaray'ı reddetmişti! Trabzonspor ve Fenerbahçe o ismin peşinde

Corona virüsü salgını nedeniyle birçok kulüp transfer çalışmalarında vitesi yükseltmiş durumda...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ı reddetmişti! Trabzonspor ve Fenerbahçe o ismin peşinde

Özellikle Süper Lig'in 4 dev ekibi olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için birçok transfer söylentisi ortaya atılmaya devam ediyor.

Galatasaray'ı reddetmişti! Trabzonspor ve Fenerbahçe o ismin peşinde

Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray cephesi için birçok isim yazılıp çizilirken bu kez Trabzonspor'un da içinde olduğu bir transfer savaşı başladı...

Galatasaray'ı reddetmişti! Trabzonspor ve Fenerbahçe o ismin peşinde

Salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını evden yapılan antrenmanlarla sürdüren Galatasaray'da Mustafa Kapı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ı reddetmişti! Trabzonspor ve Fenerbahçe o ismin peşinde

Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz aylarda 17 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme önermiş ancak Kapı'nın teklifi reddetmesi sonrası oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA