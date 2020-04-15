Giuliano 10 milyon euro
Adı zaman zaman Fenerbahçe ile yeniden anılan Guiliano'nun menajerinden mesaj var.
Adı zaman zaman Fenerbahçe ile yeniden anılan Guiliano'nun menajerinden mesaj var. Kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibinde sürdüren Brezilyalı futbolcunun menajeri "2021'e kadar sözleşmesi var. Takımın kaptanı ve burada çok seviliyor. Bonservisi de 10 milyon euro" dedi.
- 15.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Giuliano 10 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.