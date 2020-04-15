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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Giuliano 10 milyon euro

Giuliano 10 milyon euro

Adı zaman zaman ile yeniden anılan Guiliano'nun menajerinden mesaj var.

Adı zaman zaman ile yeniden anılan Guiliano'nun menajerinden mesaj var. Kariyerini 'ın Al Nassr ekibinde sürdüren Brezilyalı futbolcunun menajeri "2021'e kadar sözleşmesi var. Takımın kaptanı ve burada çok seviliyor. Bonservisi de 10 milyon euro" dedi.

  1. 15.4.2020
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