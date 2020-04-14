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14 Nisan 2020, Salı
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'den anlamlı hareket! üyelere...

Fenerbahçe'den anlamlı hareket! 65 yaş üstü üyelere...

Kulübü, salgını nedeniyle kulüp üyeleri ile futbol, basketbol ve voleybolda kombine kart sahibi olan kombine kart sahiplerine destek kolisi dağıtımına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp üyelerimizin yanı sıra futbol, basketbol ve voleybolda kombine kart sahibi olan tüm 65 yaş üzeri taraftarlarımıza ulaşıldı ve adres bilgileri güncellendi. Kulübümüz, kolilerin dağıtımı konusunda sponsorlarımızdan Getir firmasıyla iş birliğine giderken, koliler, Getir firmasının İstanbul Sancaktepe'deki merkezinde hazırlandı. Kolilerin içinde gıda ve temizlik malzemelerinin yanı sıra taraftarlara özel bir mektup ve hediye yer aldı. Paketlenen koliler daha sonra dağıtıma hazır hale getirildi. Koliler sarı lacivert renklerle süslenen ve üzerlerinde kulübümüzün logosunun bulunduğu 5 farklı araca yüklendi." ifadeleri yer aldı.

Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile Getir firmasının kurucu ortaklarından Tuncay Tütek'in de süreci birlikte takip ettiği kaydedildi. Dağıtıma çıkan kolilerin, sosyal mesafe kuralına uyularak kapılarının önlerine bırakıldığı aktarıldı.

  1. 14.04.2020
  2. Güncelleme: 14.04.2020 21:55
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