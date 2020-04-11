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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Obradovic’in yedeği Pesic!

Obradovic’in yedeği Pesic!

Corona virüsü salgını sonrası 'ın gönderdiği özel uçakla ülkesine giden 'in Beko'dan ayrılacağı haberleri devam ediyor.

Sırp basını, 60 yaşındaki koçun sarı-lacivertli takımda devam etme konusunda eskisi kadar hevesli olmadığını savundu. 'nin Obra'nın gitmesi halinde yerine 'nın başında olan Stevislav Pesic'i düşündüğü de iddia edildi.

  1. 11.4.2020
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