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12 Nisan 2020, Pazar
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dönmek istiyor

Josef dönmek istiyor

'nin eski tercümanı , de Souza'nın geri dönmek istediğini söyledi. 'e konuşan Sarıtaç, "Josef'in geri dönmek gibi bir talebi var. Ama kulübünde () onu bağlayıcı bir sözleşmesi var. sezon sona eriyor. atmosferi çok özlüyor" dedi.

'nin eski tercümanı , de Souza'nın geri dönmek istediğini söyledi. 'e konuşan Sarıtaç, "Josef'in geri dönmek gibi bir talebi var. Ama kulübünde () onu bağlayıcı bir sözleşmesi var. sezon sona eriyor. atmosferi çok özlüyor" dedi.
  1. 12.4.2020
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