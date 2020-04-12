Josef dönmek istiyor
Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç, Josef de Souza'nın geri dönmek istediğini söyledi. Skorer'e konuşan Sarıtaç, "Josef'in Türkiye geri dönmek gibi bir talebi var. Ama kulübünde (Ahli) onu bağlayıcı bir sözleşmesi var. Gelecek sezon sona eriyor. Buradaki atmosferi çok özlüyor" dedi.
- 12.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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