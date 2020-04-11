Mevlüt Erdinç için sıraya girdiler!
Bu sezon ilk 26 hafta itibarıyla istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertliler de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı. Önümüzdeki sezon için de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe takıma yapılacak takviyelerin yanında bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler de bir isim için de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Muriqi'nin ardından ikinci santrfor olarak görev yapan Mevlüt Erdinç'e 3 takım birden talip oldu. Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli forvet daha çok kupa maçlarında şans buldu.
33 yaşındaki oyuncuyu 2016-17'de formasını giydiği Metz, Dijon ve Nice'in yakın takibe aldığı öğrenildi. Mevlüt'ün Fenerbahçe ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.
Milli futbolcu, bu sezon sarı - lacivertli formayla çıktığı 16 maçta 4 gole imza attı. Mevlüt, bu gollerin hepsini kupa maçlarında kaydetti.
- 11.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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