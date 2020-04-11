Mevlüt Erdinç için sıraya girdiler! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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için sıraya girdiler!

Mevlüt Erdinç için sıraya girdiler!

Bu sezon ilk 26 hafta itibarıyla istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertliler de teknik direktör ile yollar ayrılmıştı. Önümüzdeki sezon için de çalışmalarını sürdüren takıma yapılacak takviyelerin yanında bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler de bir isim için de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

'de Muriqi'nin ardından ikinci santrfor olarak görev yapan 'e 3 takım birden talip oldu. Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli forvet daha çok kupa maçlarında şans buldu.

33 yaşındaki oyuncuyu 2016-17'de formasını giydiği Metz, Dijon ve Nice'in yakın takibe aldığı öğrenildi. Mevlüt'ün Fenerbahçe ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

Milli futbolcu, bu sezon sarı - lacivertli formayla çıktığı 16 maçta 4 gole imza attı. Mevlüt, bu gollerin hepsini kupa maçlarında kaydetti.

  1. 11.04.2020
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