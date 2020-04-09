Fenerbahçeli Allahyar'ın eski antrenörü Winfried Schafer'den itiraf! "Transferi..." - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Nisan 2020, Perşembe
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Fenerbahçeli Allahyar'ın eski antrenörü 'den itiraf! "Transferi..."

Fenerbahçeli Allahyar'ın eski antrenörü Winfried Schafer'den itiraf! "Transferi..."

'nin geçtiğimiz sezon İran ekibi Esteghlal FC'den kadrosuna kattığı ve sonrasında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'a kiraladığı için eski teknik direktörü 'den itiraf geldi. Alman teknik adam, verdiği röportajda Allahyar için 'takımın en iyi golcüsüydü' yorumunu yaparken, Fenerbahçe'ye imza atmasındaki pişmanlığını dile getirdi. İşte detaylar... (fotoma.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin 18 yaşındaki İran'lı golcüsü için flaş itiraf... Genç golcünün Esteghlal FC'de forma giydiği dönemde teknik direktörü olan , sarı lacivertli futbolcunun sürecine ilişkin isyan eder nitelikte bir açıklama yaptı.

Schafer, Alman basınına yaptığı konuşmada Allahyar için 'takımımın en iyi golcüsü' ve 'İran'ın en iyi golcüsü' yakıştırmalarını yaparken, satışının sinir bozucu olduğu dile getirdi.

70 yaşındaki teknik adam, yaptığı konuşmada, "Şampiyonluk mücadelesinde garip hakem kararlarıyla önemli noktalarden geriye düşürüldük. Ancak, Asya Şampiyonlar Ligi'nde ne olduğunu asla unutmayacağım. Çalıştığım süre boyunca bunlar gerçekleşti. Birinde, üç normal oyuncumu kaybettim çünkü sözleşmelerini yenilemeyi reddettiler. Buna ek olarak, 17 yaşındaki en yetenekli golcüm (Allahyar Sayyadmanesh) Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye satıldı. Çocuk, çalıştığım ülkedeki en iyi forvetti ancak satış politikası doğruydu." dedi.

ALLAHYAR SAYYADMANESH KİMDİR?

29 haziran 2001 tarihinde İran'ın Amol şehrinde dünyaya gelen Allahyar, 1,82 boyunda ve forvet bölgesinde forma giyiyor.

Kariyerine Padideh Sari FC U19'da başlayan Allahyar, sırasıyla; Saipa FC U19, Esteghlal FC, Fenerabahçe ve İstanbulspor'da forma giydi.

Allahyar, bu sezon toplamda çıktığı 12 müsabakada 1 gol kaydederken, 568 dakika sahada kaldı.

  1. 09.04.2020
  2. Güncelleme: 09.04.2020 16:51
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