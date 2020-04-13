Altay Bayındır'dan flaş itiraf: Takımca reaksiyon gösteremedik! Bazı isimler... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Altay Bayındır'dan flaş itiraf: Takımca reaksiyon gösteremedik! Bazı isimler...

Altay Bayındır'dan flaş itiraf: Takımca reaksiyon gösteremedik! Bazı isimler...

Fenerbahçe'nin genç eldiveni Altay Bayındır'dan flaş açıklamalar... Sarı lacivertli takımın kalecisi, A Spor'a yaptığı özel açıklamalarda bu sezon yaşanılan başarısızlığa değinirken, "Kişi kişi ayırırsak reaksiyon tabiik i herkes verdi, bazı isimler... Ancak herkesin takım olup birlik beraberlik içinde hareket etmesi gerekiyor. Biz bunu yapmıyormuyuz? Tabii ki de yapıyoruz. Tabii ki de üzülüyoruz ama yeteri kadar yapmak gerekiyor." dedi. İşte o açıklamalar...
13 Nisan 2020 Pazartesi 17:37 Güncelleme: 13.04.2020 18:06
Altay Bayındır'dan flaş itiraf: Takımca reaksiyon gösteremedik! Bazı isimler...

Fenerbahçe'nin genç eldiveni Altay Bayındır'dan gündem yaratacak sözler... Sarı lacivertli kaleci, A Spor'a yaptığı açıklamada corona virüsü (korona virüsü), Milli Takım, Şenol Güneş ve Volkan Demirel hakkında konuşurken, sezon içinde yaşanılanları değerlendirdi. Öte yandan Altay, Fenerbahçe'nin yaşadığı form düşüklüğüne dair önemli itiraflarda bulundu. İşte o açıklamalar...

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Altay Bayındır'dan flaş itiraf: Takımca reaksiyon gösteremedik! Bazı isimler...

"KİTAP OKUYUP PUZZLE YAPIYORUM"

"Kötü bir sürecin içerisindeyiz, bu süreç, kendi adıma konuşacak olursam, kendime vakit ayırma açısından, evde değerlendirebileceğim bir süreç oldu. Evde bol bol kitap okuyup, puzzle yapıp, evdeki antrenmanlarımızı da evdeki imkanlar doğrultusunda yapıyorum. Bu şekilde günlerimi geçiriyorum."

Altay Bayındır'dan flaş itiraf: Takımca reaksiyon gösteremedik! Bazı isimler...

"İnşallah en kısa dönemde ve süreçte bugünleri atlatıp, eskisinden daha iyi günlere kavuşuruz."

Altay Bayındır'dan flaş itiraf: Takımca reaksiyon gösteremedik! Bazı isimler...

"AMELİYATIM TAM ZAMANINDA OLDU ÇÜNKÜ..."


"Benim açımdan çok zorlu bir süreci geride bıraktığımı söylebilirim çünkü sakatlığım yeni olmuş bir durum değildi. Bir süredir vardı bende ancak devam etmem gerekiyordu takım için. Bu yüzden sıkıntılı bir dönemden geçtim. Ameliyatım da tam zamanında gibi oldu. Ben Almanya'dan döndüm, 2 gün sonra uçuşlar iptal oldu."

Altay Bayındır'dan flaş itiraf: Takımca reaksiyon gösteremedik! Bazı isimler...

"BU DURUM BANA YARADI"

"Bir nevi baktığımız zaman bu durum bana yaradı gibi. Kötü bir durum o ayrı konu ama sakat oyunculara, daha doğrusu, milli takımımız için de geçerli, sakat oyunculara yaradı öyle düşünüyorum."

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