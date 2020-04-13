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Altay Bayındır'dan flaş itiraf: Takımca reaksiyon gösteremedik! Bazı isimler...

Fenerbahçe'nin genç eldiveni Altay Bayındır'dan flaş açıklamalar... Sarı lacivertli takımın kalecisi, A Spor'a yaptığı özel açıklamalarda bu sezon yaşanılan başarısızlığa değinirken, "Kişi kişi ayırırsak reaksiyon tabiik i herkes verdi, bazı isimler... Ancak herkesin takım olup birlik beraberlik içinde hareket etmesi gerekiyor. Biz bunu yapmıyormuyuz? Tabii ki de yapıyoruz. Tabii ki de üzülüyoruz ama yeteri kadar yapmak gerekiyor." dedi. İşte o açıklamalar...

13 Nisan 2020 Pazartesi 17:37 Güncelleme: 13.04.2020 18:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





