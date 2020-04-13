Altay Bayındır'dan flaş itiraf: Takımca reaksiyon gösteremedik! Bazı isimler...
Fenerbahçe'nin genç eldiveni Altay Bayındır'dan gündem yaratacak sözler... Sarı lacivertli kaleci, A Spor'a yaptığı açıklamada corona virüsü (korona virüsü), Milli Takım, Şenol Güneş ve Volkan Demirel hakkında konuşurken, sezon içinde yaşanılanları değerlendirdi. Öte yandan Altay, Fenerbahçe'nin yaşadığı form düşüklüğüne dair önemli itiraflarda bulundu. İşte o açıklamalar...
"KİTAP OKUYUP PUZZLE YAPIYORUM"
"Kötü bir sürecin içerisindeyiz, bu süreç, kendi adıma konuşacak olursam, kendime vakit ayırma açısından, evde değerlendirebileceğim bir süreç oldu. Evde bol bol kitap okuyup, puzzle yapıp, evdeki antrenmanlarımızı da evdeki imkanlar doğrultusunda yapıyorum. Bu şekilde günlerimi geçiriyorum."
"AMELİYATIM TAM ZAMANINDA OLDU ÇÜNKÜ..."
"Benim açımdan çok zorlu bir süreci geride bıraktığımı söylebilirim çünkü sakatlığım yeni olmuş bir durum değildi. Bir süredir vardı bende ancak devam etmem gerekiyordu takım için. Bu yüzden sıkıntılı bir dönemden geçtim. Ameliyatım da tam zamanında gibi oldu. Ben Almanya'dan döndüm, 2 gün sonra uçuşlar iptal oldu."