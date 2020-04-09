Fenerbahçe'de evde çalışmalar sürüyor | İZLEYİN
Fenerbahçe, antrenmanlarına telekonferans yöntemiyle devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcuların evlerinden çalışma görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o görüntüler...
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