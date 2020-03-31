Fenerbahçe'den son dakika corona virüsü açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
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Fenerbahçe'den son dakika corona virüsü açıklaması!

Fenerbahçe'den son dakika corona virüsü açıklaması!

'nden son dakika bir corona virüsü açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Kadın ve ile takımımızda sporcu, teknik ve idari ekipten olmak üzere toplamda 65 kişiye yeni tip corona virüsü taraması sonucunda 5 kişinin bulgu göstermesine rağmen sonuçların negatif çıktığı açıklandı. İşte detaylar...

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Kadın ve ile takımımızda sporcu, teknik ve idari ekipten olmak üzere toplamda 65 kişiye yeni tip Koronavirüs taramaları yapılmıştır.

İlk yapılan tetkiklerde 5 kişide Koronavirüs bulgularına rastlanılmış olması sebebiyle, detaylı taramaları gerçekleştirilmiş, sonrasında sonuçlar negatif çıkmıştır.

Böylelikle, tarafımıza iletilen son test sonuçlarına göre tüm sporcu, idari personel ve teknik heyetlerimizin sonuçları negatiftir.

İlk bulguları pozitif çıkan sonrasında yapılan ikinci testlerinde negatif gelen sporcularımız ve teknik heyetimizden bir çalışanımız tedbir amaçlı tıbbı kontrol altında, ev istirahatlerindedirler.

  1. 31.03.2020
  2. Güncelleme: 31.03.2020 14:06
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