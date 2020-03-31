Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Muriç'in yerine geliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Muriç'in yerine geliyor

Yeni sezonda yepyeni bir takım kurmayı planlayan Fenerbahçe'de yeni sezon hareketliliği şimdiden başladı... Takıma birçok takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç birçok Avrupa devini peşine takımş duruma. Muriç'in satılması veya takımda kalması gibi iki farklı senaryo üzerinde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Muriç'in takımdan ayrılması durumunda yerine yapılacak takviyeler için de çalışmalarına başladı. İşte Muriç'in yerine gelebilecek isimler ve bu sezon sonu sözleşmesi biten dünya yıldızları...

31 Mart 2020 Salı 15:09 Güncelleme: 31.03.2020 15:20
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Muriç'in yerine geliyor

Birçok Avrupa devinin peşinde olduğu, şu ana dek üst düzey liglerden 7 kulüp ile ismi anılan Kosovalı golcüyü son olarak Juventus'un istediği yönünde haberler yabancı basında yazılıp çiziliyordu.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Muriç'in yerine geliyor

Sezon sonunda bonservisi elinde olacak forvetlere verecek olan sarı-lacivertlilerde oyuncu izleme komitesi, yeni teknik adam için liste hazırlıyor.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Muriç'in yerine geliyor

Listede olası Muriç transferini de göz önüne alan komite, yeni hocanın isteğine göre oyun stili Muriç'e benzeyen isimleri de listeye eklerken, farklı tarza sahip hücumcuları da talebe göre sunmayı planlıyor.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Muriç'in yerine geliyor

İşte Muriç'e alternatif olacak isimler ve bu sezon sözleşmesi bitecek dünya yıldızları...

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Muriç'in yerine geliyor

GIROUD: Fransız yıldız 33 yaşında olmasına rağmen performans olarak hâlâ üst düzeyde. Aynı zamanda Giroud'nun talibi de çok. Ara transfer döneminde Manchester United ve Tottenham kendisini istemiş, tecrübeli oyuncu İnter ile anlaşma sağlamıştı. Ancak Chelsea oyuncuyu satmadı.

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