Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Muriç'in yerine geliyor

Yeni sezonda yepyeni bir takım kurmayı planlayan Fenerbahçe'de yeni sezon hareketliliği şimdiden başladı... Takıma birçok takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç birçok Avrupa devini peşine takımş duruma. Muriç'in satılması veya takımda kalması gibi iki farklı senaryo üzerinde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Muriç'in takımdan ayrılması durumunda yerine yapılacak takviyeler için de çalışmalarına başladı. İşte Muriç'in yerine gelebilecek isimler ve bu sezon sonu sözleşmesi biten dünya yıldızları...