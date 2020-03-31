Transferde bomba! Fenerbahçeli Vedat Muriç Cristiano Ronaldo'nun yanına...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Sezon başında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'dan 3,5 milyon euro bedelle sarı lacivertli takımın yolunu tutan yıldız futbolcu, burada gösterdiği performansla Fenerbahçeli taraftarları kendine hayran bırakmıştı. Muriç, bir yandan Süper Lig'de golleri sıralarken, diğer yandan da Avrupa devlerini peşine taktı... Vedat Muriç ile ilgili son iddia ise gündem yaratacak cinsten! Buna göre Fenerbahçeli golcüyü üst düzey liglerden tam 7 takım istiyor. İşte Muriç'i isteyen takımlar ve transfer operasyonunun detayları...
31 Mart 2020 Salı 11:43
Güncelleme: 31.03.2020 12:19
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Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi... Sarı lacivertliler, sezonun 2. yarısından itibaren yaşanan kötü gidişat ile şampiyonluk potasından hızla uzaklaşırken, gelecek sezonun kadro planlamasına yoğunlaştı bile.
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2020-21 sezonuna yeni teknik direktörü, teknik kadrosu ve yeni oyuncularıyla girmeye hazırlanan Fenerbahçe, rotasını şampiyonluk olarak belirleyecek ve son kurşununu atacak.
Yaşanan bu gelişmeler bir kenera, önceliğini yaz transfer sezonunda kaynak yaratmaya ayıran Sarı Kanarya, elindeki değerli oyunculardan vazgeçecek. Bu yöntemle hem mali krizden uzaklaşmak hem de FFP kıskacında rahatlama yaşamak isteyen sarı lacivertlilere müjdeli haber geliyor.
Sezon başında Çaykur Rizespor'den Fenerbahçe saflarına katılan Vedat Muriç, attığı gollerle kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelirken, takımını da sırtlayarak 3 puanı Fenerbahçe'nin hanesine yazdırıyordu.
Adı sıkça dünya devleriyle anılan Vedat Muriç için yapılan haberde, bu kez 'en ciddi olan kulüpler' listelendi ve sürpriz ekipler de bu listede yer aldı.