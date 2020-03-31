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Transferde bomba! Fenerbahçeli Vedat Muriç Cristiano Ronaldo'nun yanına...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Sezon başında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'dan 3,5 milyon euro bedelle sarı lacivertli takımın yolunu tutan yıldız futbolcu, burada gösterdiği performansla Fenerbahçeli taraftarları kendine hayran bırakmıştı. Muriç, bir yandan Süper Lig'de golleri sıralarken, diğer yandan da Avrupa devlerini peşine taktı... Vedat Muriç ile ilgili son iddia ise gündem yaratacak cinsten! Buna göre Fenerbahçeli golcüyü üst düzey liglerden tam 7 takım istiyor. İşte Muriç'i isteyen takımlar ve transfer operasyonunun detayları...

31 Mart 2020 Salı 11:43 Güncelleme: 31.03.2020 12:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





