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28 Mart 2020, Cumartesi
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Virüse ‘idman’ kalkanı

Virüse ‘idman’ kalkanı

, evden ‘videolu antrenmanlar’ ile oyuncuları Koronavirüs’e karşı da korumayı amaçladıklarını söyledi.

Fenerbahçeli futbolcuların evde 'video kamera sistemi' ile yaptığı antrenmanları yöneten A Takım Bireysel Performans Uzmanı çalışmalarla ilgili FBTV'ye bilgi verdi. Yıldız şöyle konuştu: "Modern ekipmanlarla çalışıyoruz. Haftanın iki gününde core ve merkez bölgesi dediğimiz çalışmaları, diğer iki antrenmanda da kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıyoruz. Hedefimiz hem mevcut performansı korumak hem de salgına karşı oyuncuların vücut direncini artırmak" dedi. Antrenmanların keyifli geçtiğini belirten Yıldız, "Şakalaşıyoruz, konuşuyoruz. Antrenman öncesinde ve sonrasında günümüzü paylaşıyoruz. Bu anlamda da bu birlikteliğin faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.

  1. 28.3.2020
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