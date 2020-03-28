Virüse ‘idman’ kalkanı
Fatih Yıldız, evden ‘videolu antrenmanlar’ ile oyuncuları Koronavirüs’e karşı da korumayı amaçladıklarını söyledi.
Fenerbahçeli futbolcuların evde 'video kamera sistemi' ile yaptığı antrenmanları yöneten A Takım Bireysel Performans Uzmanı Fatih Yıldız çalışmalarla ilgili FBTV'ye bilgi verdi. Yıldız şöyle konuştu: "Modern ekipmanlarla çalışıyoruz. Haftanın iki gününde core ve merkez bölgesi dediğimiz çalışmaları, diğer iki antrenmanda da kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıyoruz. Hedefimiz hem mevcut performansı korumak hem de salgına karşı oyuncuların vücut direncini artırmak" dedi. Antrenmanların keyifli geçtiğini belirten Yıldız, "Şakalaşıyoruz, konuşuyoruz. Antrenman öncesinde ve sonrasında günümüzü paylaşıyoruz. Bu anlamda da bu birlikteliğin faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.
- 28.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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