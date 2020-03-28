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28 Mart 2020, Cumartesi
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taburcu oldu

Cenk Renda taburcu oldu

Beko'nun idari menajeri Covid-19 testinin negatif çıktığını açıkladı.

Renda, hesabından, "Kontrol altında tutulduğum hastanede yapılan yeni tetkiklerde koronavirüs testlerim bugün itibarıyla negatif çıkmıştır. Hastaneden taburcu edildim. 14 günlük karantina sürecimi tamamlamak için dinlenmeye çekiliyorum" dedi.

  1. 28.3.2020
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