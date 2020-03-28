Çınar: 13 gündür evdeyim
Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı'nın milli sporcusu Deniz Çınar, 13 gündür evde karantinada olduğunu açıkladı.
Covid-19 salgını sırasında kardeşi Ateş Çınar'la 470 Dünya Şampiyonası için İspanya'da bulunduğunu belirten Çınar, "Fenerbahçe, İsviçre üzerinden dönüş bileti ayarladı. Bugün evimizdeki 13. gün. Evde kalmaya devam edeceğiz. Kurala uyuyoruz. İdmanlarımızı evde yapıyoruz" diye konuştu.
- 28.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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