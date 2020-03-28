Çınar: 13 gündür evdeyim

Covid-19 salgını sırasında kardeşi Ateş Çınar'la 470 Dünya Şampiyonası için İspanya'da bulunduğunu belirten Çınar, "Fenerbahçe, İsviçre üzerinden dönüş bileti ayarladı. Bugün evimizdeki 13. gün. Evde kalmaya devam edeceğiz. Kurala uyuyoruz. İdmanlarımızı evde yapıyoruz" diye konuştu.