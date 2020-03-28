Çınar: 13 gündür evdeyim - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Çınar: 13 gündür evdeyim

Çınar: 13 gündür evdeyim

Çınar: 13 gündür evdeyim

 Doğuş Yelken Takımı'nın milli sporcusu Deniz Çınar, 13 gündür evde karantinada olduğunu açıkladı.

Covid-19 salgını sırasında kardeşi Ateş Çınar'la 470 Dünya Şampiyonası için 'da bulunduğunu belirten Çınar, ", üzerinden dönüş bileti ayarladı. Bugün evimizdeki 13. gün. Evde kalmaya devam edeceğiz. Kurala uyuyoruz. İdmanlarımızı evde yapıyoruz" diye konuştu.

  1. 28.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çınar: 13 gündür evdeyim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN