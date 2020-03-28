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28 Mart 2020, Cumartesi
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#EvTribünOldu

#EvTribünOldu

sosyal medya hesabından taraftarlarına 'evde kal' çağrısı yapmaya devam ediyor. Twitter'dan 'Ne sevmek ne sevilmek' bestesini paylaşan sarı- lacivertliler, Ülker Stadı'ndan anların yer aldığı videoyu takipçilerine iletti.

, 'Videonu #EvTribünOldu hasthag'iyle bizimle paylaşabilirsin' mesajını da aktardı. 'Evde kal' çağrılarına uyan taraftarlar, sarı-lacivertlilerin bu gönderisine yoğun ilgi gösterirken; besteyi söylediği videoyu da paylaşmayı ihmal etmedi.

  1. 28.3.2020
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