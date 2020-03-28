Kanarya, 'Videonu #EvTribünOldu hasthag'iyle bizimle paylaşabilirsin' mesajını da aktardı. 'Evde kal' çağrılarına uyan taraftarlar, sarı-lacivertlilerin bu gönderisine yoğun ilgi gösterirken; besteyi söylediği videoyu da paylaşmayı ihmal etmedi.