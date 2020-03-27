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27 Mart 2020, Cuma
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'den 'a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe'den Yusuf Günay'a geçmiş olsun mesajı

Kulübü, 'da corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan 'a sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile geçmiş olsun dileklerini iletti. Sarı-lacivertli kulüp, idari personelinde corona virüsüne rastlanan Süper Lig ekibi Kayserispor'a da destek oldu.

Kulübü, 'da corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan 'a sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklama şöyle:

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yapılacak tedavilerin ardından Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz.

Fenerbahçe ayrıca, kulübün idari personelinde corona virüsüne rastlanan Kayserispor'a da destek oldu.


TFF'DEN YUSUF GÜNAY İÇİN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Günay'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Yusuf Günay'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Günay ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de Yusuf Günay için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

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  1. 27.03.2020
  2. Güncelleme: 27.03.2020 13:22
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