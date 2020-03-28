Alper Potuk Fenerbahçe ile yollarını ayırma kararı aldı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Yıldız futbolcu kararını verdi! Ayrılıyor

ile yollarını ayırma kararı aldı

Alper Potuk Fenerbahçe ile yollarını ayırma kararı aldı

'den aldığı ücrette yüzde 40 indirime gitmesine rağmen ligin ikinci yarısında kadro dışı bırakılan geleceği ile ilgili kararını verdi. Yıldız futbolcu gelecek sezon Fenerbahçe ile yollarını ayıracak. Ara döneminde ekiplerinden gelen teklifleri değerlendirmeyen futbolcu bu kez gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

'de gösterdiği performansla tartışma konusu olan , sarı-lacivertli ekip ile yollarını ayıracak.

Ara döneminde kendisine ekiplerinden gelen tekliflere karşın, Fenerbahçe'den ayrılmak istemeyen 28 yaşındaki oyuncu önümüzdeki sezon için gelecek teklifleri ise değerlendirme kararı aldığı belirtildi.


TARAFTARDAN TEPKİ GELMİŞTİ

Sezon başında takımdan ayrılmadığı için tribünlerden de tepki gören Alper Potuk, Fenerbahçe'de bu sezon 5 lig karşılaşmasında görev aldı.

  1. 28.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alper Potuk Fenerbahçe ile yollarını ayırma kararı aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN