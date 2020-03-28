Alper Potuk Fenerbahçe ile yollarını ayırma kararı aldı

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla tartışma konusu olan Alper Potuk, sarı-lacivertli ekip ile yollarını ayıracak.

Ara transfer döneminde kendisine Süper Lig ekiplerinden gelen tekliflere karşın, Fenerbahçe'den ayrılmak istemeyen 28 yaşındaki oyuncu önümüzdeki sezon için gelecek teklifleri ise değerlendirme kararı aldığı belirtildi.





TARAFTARDAN TEPKİ GELMİŞTİ

Sezon başında takımdan ayrılmadığı için tribünlerden de tepki gören Alper Potuk, Fenerbahçe'de bu sezon 5 lig karşılaşmasında görev aldı.