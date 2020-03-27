Son Dakika: Fenerbahçe'de İlker Üçer'in corona virüsü testi pozitif çıktı!
Fenerbahçe Beko'da 4 ismin corona virüsü testi sonucu pozitif çıkmış, kulüp isimleri açıklamayarak kişilerin insiyatifine bırakmıştı. Son dakika haberine göre İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı ve durumunun iyi olduğunu belirtti. İşte o açıklama.
İlker Üçer yaptığı açıklamada "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Tat ve koku alamama ve çok hafif öksürük dışında herhangi bir sorunum yok." ifadelerini kullandı.
İşte o açıklama...
- 27.03.2020
- Güncelleme: 27.03.2020 17:42
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