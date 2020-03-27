Son Dakika: Fenerbahçe'de İlker Üçer'in corona virüsü testi pozitif çıktı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'de pozitif çıkan isim konuştu!

Son Dakika: 'de 'in corona virüsü testi pozitif çıktı!

Son Dakika: Fenerbahçe'de İlker Üçer'in corona virüsü testi pozitif çıktı!

Beko'da 4 ismin corona virüsü testi sonucu pozitif çıkmış, kulüp isimleri açıklamayarak kişilerin insiyatifine bırakmıştı. Son dakika haberine göre İletişim ve Medya Sorumlusu , corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı ve durumunun iyi olduğunu belirtti. İşte o açıklama.

yaptığı açıklamada "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Tat ve koku alamama ve çok hafif öksürük dışında herhangi bir sorunum yok." ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama...

  1. 27.03.2020
  2. Güncelleme: 27.03.2020 17:42
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son Dakika: Fenerbahçe'de İlker Üçer'in corona virüsü testi pozitif çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN