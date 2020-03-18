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18 Mart 2020, Çarşamba
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İşte 7 haftanın özeti

İşte 7 haftanın özeti

19. hafta sonunda şampiyonluğun favorisi gösterilen F.Bahçe, son 7 karşılaşmada alınan kötü sonuçların ardından dibe vurdu.

Lig yarışı için dün güncellenen şampiyonluk oranları 'nin durumunu net bir şekilde özetledi. 19. hafta sonunda 2.50 ile tüm rakiplerinin önünde şampiyonluğun en güçlü adayı gösterilen sarı-lacivertliler, 26. hafta sonunda ise resmen dibe vurdu. Yeni şampiyonluk oran larında 2.65 ile ilk sırayı alırken, Fenerbahçe 150'yle 6.'lığa geriledi. 'deki son 7 maçta galibiyet sevinci yaşayamayan sarı-lacivertliler, 4 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı, 3 beraberlik aldı. Bu süreçte 8 kez rakip fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 13 gol gördü.
  1. 18.3.2020
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