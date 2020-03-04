Jailson yine yaktı
Trabzonspor'un attığı ilk golde F.Bahçeli Jailson'un hatası pahalıya patladı. Sambacı topu uzaklaştıramayınca Sörloth gelip golü attı. Sarı-lacivertli oyuncu daha önce lig maçlarında da benzer hatalar yapmıştı. Jailson sosyal medyada büyük tepki çekti. Taraftarlar sambacıyı eleştiri yağmuruna tuttu.
Trabzonspor'un attığı ilk golde F.Bahçeli Jailson'un hatası pahalıya patladı. Sambacı topu uzaklaştıramayınca Sörloth gelip golü attı. Sarı-lacivertli oyuncu daha önce lig maçlarında da benzer hatalar yapmıştı. Jailson sosyal medyada büyük tepki çekti. Taraftarlar sambacıyı eleştiri yağmuruna tuttu.
- 4.3.2020
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