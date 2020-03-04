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04 Mart 2020, Çarşamba
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yine yaktı

Jailson yine yaktı

'un attığı ilk golde F.Bahçeli 'un hatası pahalıya patladı. Sambacı topu uzaklaştıramayınca Sörloth gelip golü attı. Sarı-lacivertli oyuncu daha önce lig maçlarında da benzer hatalar yapmıştı. Jailson büyük tepki çekti. sambacıyı eleştiri yağmuruna tuttu.

'un attığı ilk golde F.Bahçeli 'un hatası pahalıya patladı. Sambacı topu uzaklaştıramayınca Sörloth gelip golü attı. Sarı-lacivertli oyuncu daha önce lig maçlarında da benzer hatalar yapmıştı. Jailson büyük tepki çekti. sambacıyı eleştiri yağmuruna tuttu.
  1. 4.3.2020
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