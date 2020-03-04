F.Bahçe’ye 1-0 yetecek - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
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F.Bahçe’ye 1-0 yetecek

F.Bahçe’ye 1-0 yetecek

İki farklı gerideyken 'in sayısıyla umutlanan 'ye deplasman golünün avantajıyla finale yükselmek kendi evinde atacağı 1 gol yeterli olacak. 'un 1 gol bulması hilende ise tur atlayan taraf bordo- mavililer olacak.

İki farklı gerideyken 'in sayısıyla umutlanan 'ye deplasman golünün avantajıyla finale yükselmek kendi evinde atacağı 1 gol yeterli olacak. 'un 1 gol bulması hilende ise tur atlayan taraf bordo- mavililer olacak. ekibi gol atarsa Fenerbahçe maçı uzatmaya götürmek için 2 gol atmak zorunda kalacak. 'deki derbinin golsüz tamamlanması halinde ise tur yine Karadeniz ekibinin olacak. Rövanş mücadelesi 21 Nisan Salı günü oynanacak.
  1. 4.3.2020
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