F.Bahçe’ye 1-0 yetecek
İki farklı gerideyken Vedat Muriç'in sayısıyla umutlanan Fenerbahçe'ye deplasman golünün avantajıyla finale yükselmek kendi evinde atacağı 1 gol yeterli olacak. Trabzonspor'un 1 gol bulması hilende ise tur atlayan taraf bordo- mavililer olacak.
İki farklı gerideyken Vedat Muriç'in sayısıyla umutlanan Fenerbahçe'ye deplasman golünün avantajıyla finale yükselmek kendi evinde atacağı 1 gol yeterli olacak. Trabzonspor'un 1 gol bulması hilende ise tur atlayan taraf bordo- mavililer olacak. Karadeniz ekibi gol atarsa Fenerbahçe maçı uzatmaya götürmek için 2 gol atmak zorunda kalacak. Kadıköy'deki derbinin golsüz tamamlanması halinde ise tur yine Karadeniz ekibinin olacak. Rövanş mücadelesi 21 Nisan Salı günü oynanacak.
- 4.3.2020
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