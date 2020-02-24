Diego Lugano derbiyi kılık değiştirip tribünden takip etmiş!
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünler doluydu. Öte yandan sarı-lacivertlilerde daha önce forma giymiş Diego Lugano'nun da tribünlerde mücadeleyi kılık değiştirerek takip ettiği öğrenildi.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Dünyada da birçok ülkeden canlı olarak yayınlanan dev mücadeleyi birçok ünlü isim ve eski futbolcu da takip etti. Bunlardan biri de Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Diego Lugano'ydu...
Sarı-lacivertliler de 2006-2011 yılları arasında formay giyen Uruguaylı eski futbolcunun derbiyi kale arkası tribününden kılık değiştirerek takip ettiği ortaya çıktı. Futbolu bıraktığı Sao Paulo'da yönetici olarak görev alan 39 yaşındaki Lugano sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Derbiyi taraftar gözüyle yaşayıp izlemek harika' dedi.
- 24.02.2020
- Güncelleme: 24.02.2020 14:35
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Diego Lugano derbiyi kılık değiştirip tribünden takip etmiş! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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