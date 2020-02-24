Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano derbiyi kılık değiştirip tribünden takip etmiş! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
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derbiyi kılık değiştirip tribünden takip etmiş!

Diego Lugano derbiyi kılık değiştirip tribünden takip etmiş!

- derbisinde tribünler doluydu. Öte yandan sarı-lacivertlilerde daha önce forma giymiş 'nun da tribünlerde mücadeleyi kılık değiştirerek takip ettiği öğrenildi.

'in 23. haftasında ile karşı karşıya geldi. Dünyada da birçok ülkeden canlı olarak yayınlanan dev mücadeleyi birçok ünlü isim ve eski futbolcu da takip etti. Bunlardan biri de Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından 'ydu...

Sarı-lacivertliler de 2006-2011 yılları arasında formay giyen Uruguaylı eski futbolcunun derbiyi kale arkası tribününden kılık değiştirerek takip ettiği ortaya çıktı. bıraktığı 'da yönetici olarak görev alan 39 yaşındaki Lugano sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Derbiyi taraftar gözüyle yaşayıp izlemek harika' dedi.

  1. 24.02.2020
  2. Güncelleme: 24.02.2020 14:35
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