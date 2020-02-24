Diego Lugano derbiyi kılık değiştirip tribünden takip etmiş!

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Dünyada da birçok ülkeden canlı olarak yayınlanan dev mücadeleyi birçok ünlü isim ve eski futbolcu da takip etti. Bunlardan biri de Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Diego Lugano'ydu...

Sarı-lacivertliler de 2006-2011 yılları arasında formay giyen Uruguaylı eski futbolcunun derbiyi kale arkası tribününden kılık değiştirerek takip ettiği ortaya çıktı. Futbolu bıraktığı Sao Paulo'da yönetici olarak görev alan 39 yaşındaki Lugano sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Derbiyi taraftar gözüyle yaşayıp izlemek harika' dedi.