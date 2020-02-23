Fenerbahçe'de ayrılığın gerekçesi belli oldu! Meğer Rami de Zanka gibi... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Şubat 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Ayrılığın gerekçesi belli oldu! Meğer Rami de Zanka gibi...

Ayrılığın gerekçesi belli oldu! Meğer Rami de Zanka gibi...

Ayrılığın gerekçesi belli oldu! Meğer Rami de Zanka gibi...

'de ani bir kararla sözleşmesi feshedildikten sonra Rus ekibi Sochi ile sözleşme imzalayan 'de ayrılığın ardında yatan gerçek ortaya çıktı. Fransız stoperin, ara transferde 'ya giden Zanka ile aynı gerekçeye sahip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Danimarkalı defans oyuncusu Matias Zanka'nın ardından de 'ye veda etti. Sabah'ta yer alan habere göre iki oyuncunun da ayrılıktaki gerekçesi; EURO 2020'de oynayabilmek için düzenli forma giyecekleri bir takıma gitmekti.

'da döneminin açık olmasından faydalanan 34 yaşındaki Rami, Fransa Milli Takımı'na seçilme umuduyla Soçi'nin yolunu tuttu. Zanka ise devre arasında ekiplerinden 'a gitmişti.

Lisansı dondurulan Sadık dışında teknik direktör 'ın elinde ve Simon Falette kaldı. Jailson-Serdar'a bir şey olursa, alternatif ligde henüz süre alamayan Falette olacak.

  1. 23.02.2020
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