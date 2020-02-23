Ayrılığın gerekçesi belli oldu! Meğer Rami de Zanka gibi...
Fenerbahçe'de ani bir kararla sözleşmesi feshedildikten sonra Rus ekibi Sochi ile sözleşme imzalayan Adil Rami'de ayrılığın ardında yatan gerçek ortaya çıktı. Fransız stoperin, ara transferde Almanya'ya giden Zanka ile aynı gerekçeye sahip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Danimarkalı defans oyuncusu Matias Zanka'nın ardından Adil Rami de Fenerbahçe'ye veda etti. Sabah'ta yer alan habere göre iki oyuncunun da ayrılıktaki gerekçesi; EURO 2020'de oynayabilmek için düzenli forma giyecekleri bir takıma gitmekti.
Rusya'da transfer döneminin açık olmasından faydalanan 34 yaşındaki Rami, Fransa Milli Takımı'na seçilme umuduyla Soçi'nin yolunu tuttu. Zanka ise devre arasında Almanya ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a gitmişti.
Lisansı dondurulan Sadık dışında teknik direktör Ersun Yanal'ın elinde Serdar Aziz ve Simon Falette kaldı. Jailson-Serdar'a bir şey olursa, alternatif ligde henüz süre alamayan Falette olacak.
- 23.02.2020
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Ayrılığın gerekçesi belli oldu! Meğer Rami de Zanka gibi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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