Son dakika: Adil Rami'nin yeni takımı Sochi oldu!
Sezon başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ancak istenilen performansı sergileyemeyen Adil Rami'nin Cuma günü sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fransız savunmacının yeni takımı resmen belli oldu. Adil Rami, bundan böyle Sochi forması terletecek! İşte detaylar...
Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshederek ayrılığını açıklayan Adil Rami'nin yeni takımı belli oldu. Buna göre Fransız yıldız, Rusya'nın Sochi takımına transfer oldu.
Transferi hakkında konuşan Rami, "Rusya benim için harika bir deneyim olacak, yeni takımımla ilk maçıma çıkmak için büyük bir heyecan duyuyorum" dedi.
Sezon başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer edilen Fransız stoper, Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta forma giymişti.
İşte o açıklama;
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 14:28
- Son dakika: Adil Rami'nin yeni takımı Sochi oldu!
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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