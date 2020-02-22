Son dakika: Adil Rami'nin yeni takımı Sochi oldu! | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Resmen duyurdular! F.Bahçeli yıldızın yeni takımı...

Son dakika: 'nin yeni takımı Sochi oldu!

Son dakika: Adil Rami'nin yeni takımı Sochi oldu!

Sezon başında Marsilya'dan 'ye olan ancak istenilen performansı sergileyemeyen 'nin Cuma günü sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fransız savunmacının yeni takımı resmen belli oldu. Adil Rami, bundan böyle Sochi forması terletecek! İşte detaylar...

ile olan sözleşmesini feshederek ayrılığını açıklayan 'nin yeni takımı belli oldu. Buna göre Fransız yıldız, Rusya'nın Sochi takımına oldu.

Transferi hakkında konuşan Rami, "Rusya benim için harika bir deneyim olacak, yeni takımımla ilk maçıma çıkmak için büyük bir heyecan duyuyorum" dedi.

Sezon başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer edilen Fransız stoper, Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta forma giymişti.

İşte o açıklama;


  1. 22.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 14:28
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Adil Rami'nin yeni takımı Sochi oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN