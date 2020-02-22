Fenerbahçe U19 1-3 Galatasaray U19 | MAÇ SONUCU - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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U19 1-3 U19 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe U19 1-3 Galatasaray U19 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak - karşılaşması öncesinde U 19 takımları karşı karşıya geldi. Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Elit U19 Ligi 23. hafta karşılaşmasında derbi mücadelesinde 'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya Yunus Akgün damga vurdu.

Genç yıldız müthiş bir gol atarken maça damga vurdu. Galatasaray'ın diğer 2 golünü Atalay Yıldırım kaydetti.

Karşılaşmadan kareler;

  1. 22.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 17:02
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