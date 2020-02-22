Fenerbahçe U19 1-3 Galatasaray U19 | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması öncesinde U 19 takımları karşı karşıya geldi. Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Elit U19 Ligi 23. hafta karşılaşmasında Galatasaray derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya Yunus Akgün damga vurdu.
Genç yıldız müthiş bir gol atarken maça damga vurdu. Galatasaray'ın diğer 2 golünü Atalay Yıldırım kaydetti.
Karşılaşmadan kareler;
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 17:02
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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