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21 Şubat 2020, Cuma
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Samandıra’da kemik sesleri

Samandıra’da kemik sesleri

Derbi hazırlıklarını sürdüren 'de idmanlar yoğun tempoda gerçekleşiyor. Futbolcuların hırsı objektiflere yansırken, antrenmanlarda kıran kırana mücadeleler yaşanıyor.

Derbi hazırlıklarını sürdüren 'de idmanlar yoğun tempoda gerçekleşiyor. Futbolcuların hırsı objektiflere yansırken, antrenmanlarda kıran kırana mücadeleler yaşanıyor. Forma giymek için teknik direktör 'ın gözüne girmeye çalışan sarı-lacivertli oyuncuların performansı, maçı öncesi de teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Yanal'ın yönetiminde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bugün de hazırlıklarını sürdürecek.
  1. 21.2.2020
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