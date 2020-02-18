Fenerbahçe derbi için bilet fiyatlarını açıkladı!

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı. En ucuz kategorideki bilet 80 TL olarak öğrenciler için ayarlanırken, misafir takım biletleri 200 TL olarak belirlendi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yarın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu ve kongre üyeleri ile temsilci üyeler için satışa sunulacak biletleri, 20 Şubat Perşembe günü FB kart sahipleri ve Fenercell aboneleri alabilecek. Biletler, 21 Şubat Cuma günü ise genel satışa çıkarılacak.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

Öğrenci tribünü: 80 lira

Migros-Spor Toto tribünü: 160 lira

Fenerium üst-maraton üst A-I blok: 215 lira

Fenerium üst-maraton üst H blok: 240 lira

Fenerium üst-maraton üst C-G blok: 270 lira

Fenerium üst-maraton üst D-F blok: 290 lira

Fenerium üst-maraton üst E blok: 350 lira

Fenerium alt Avis-maraton alt A-I blok: 375 lira

Fenerium alt Avis-maraton alt B-H blok: 475 lira

Fenerium alt Avis-maraton alt C-G blok: 550 lira

Fenerium alt Avis-maraton alt D-F blok: 660 lira

Maraton alt E blok: 850 lira

Fenerium alt Avis E blok: 950 lira

Misafir tribünü: 200 lira