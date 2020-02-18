Fenerbahçe derbi için bilet fiyatlarını açıkladı!
Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 23. haftasında Ülker Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayacağı karşılaşmanın bilet fiyatlarını resmi site üzerinden açıkladı.
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı. En ucuz kategorideki bilet 80 TL olarak öğrenciler için ayarlanırken, misafir takım biletleri 200 TL olarak belirlendi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yarın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu ve kongre üyeleri ile temsilci üyeler için satışa sunulacak biletleri, 20 Şubat Perşembe günü FB kart sahipleri ve Fenercell aboneleri alabilecek. Biletler, 21 Şubat Cuma günü ise genel satışa çıkarılacak.
FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:
Öğrenci tribünü: 80 lira
Migros-Spor Toto tribünü: 160 lira
Fenerium üst-maraton üst A-I blok: 215 lira
Fenerium üst-maraton üst H blok: 240 lira
Fenerium üst-maraton üst C-G blok: 270 lira
Fenerium üst-maraton üst D-F blok: 290 lira
Fenerium üst-maraton üst E blok: 350 lira
Fenerium alt Avis-maraton alt A-I blok: 375 lira
Fenerium alt Avis-maraton alt B-H blok: 475 lira
Fenerium alt Avis-maraton alt C-G blok: 550 lira
Fenerium alt Avis-maraton alt D-F blok: 660 lira
Maraton alt E blok: 850 lira
Fenerium alt Avis E blok: 950 lira
Misafir tribünü: 200 lira
- 18.02.2020
- Güncelleme: 18.02.2020 17:52
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