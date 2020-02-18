Fenerbahçe resmi siteden duyurdu! Ersun Yanal..

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi için 18 Şubat Salı günü itibariyle çalışmalarına devam etti. Öte yandan sarı lacivertlilerin resmi internet sitesinden paylaşılan fotoğraflarda, teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili önemli bir detay görüldü! İşte o anlar...

18 Şubat 2020 Salı 15:57 Güncelleme: 18.02.2020 16:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





