Fenerbahçe resmi siteden duyurdu! Ersun Yanal.. - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçe resmi siteden duyurdu! Ersun Yanal..

Fenerbahçe resmi siteden duyurdu! Ersun Yanal..

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi için 18 Şubat Salı günü itibariyle çalışmalarına devam etti. Öte yandan sarı lacivertlilerin resmi internet sitesinden paylaşılan fotoğraflarda, teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili önemli bir detay görüldü! İşte o anlar...
18 Şubat 2020 Salı 15:57 Güncelleme: 18.02.2020 16:03
Fenerbahçe resmi siteden duyurdu! Ersun Yanal..

Fenerbahçe Futbol A Takımı, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Kadıköy'de oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe resmi siteden duyurdu! Ersun Yanal..

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da başladı.

Fenerbahçe resmi siteden duyurdu! Ersun Yanal..

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Fenerbahçe resmi siteden duyurdu! Ersun Yanal..

Dar alanda yapılan hücum savunma organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını 19 Şubat Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe resmi siteden duyurdu! Ersun Yanal..

ERSUN YANAL SÜRPRİZİ

Öte yandan yapılan resmi açıklamada Ersun Yanal sürprizi meydana geldi.

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