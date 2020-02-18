Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Ersun Yanal'dan flaş hamle... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
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Haberler Galeri Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Ersun Yanal'dan flaş hamle...

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Ersun Yanal'dan flaş hamle...

Fenerbahçe'de kazan kaynıyor... Son 3 haftada 8 puan kaybeden sarı-lacivertlilerde ligin son sıralarında yer alan MKE Ankaragücü karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet bardağı taşıran son damla oldu... İkinci yarıyı kabus gibi geçiren Fenerbahçe'de, haftaya oynanacak zorlu Galatasaray derbisi öncesi birçok problem baş göstermişken teknik patron Ersun Yanal'dan da beklenmedik bir hamle geldi. İşte detaylar ve Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...

18 Şubat 2020 Salı 11:15 Güncelleme: 18.02.2020 11:26
Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Ersun Yanal'dan flaş hamle...

Fenerbahçe'de ardı ardına yaşanan puan kayıpları, maç eksiği bulunan lider Trabzonspor ile puan farkının 6'ya çıkması, transferlerin beklentileri karşılayamaması, mali durum gibi birçok konu nedeniyle moraller hayli bozuk...

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Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Ersun Yanal'dan flaş hamle...

Son olarak Başkent ekibi MKE Ankragücü karşısında 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, önümüzdeki hafta ezeli rakibi Galatasaray ile oynanacak olan dev derbi öncesi taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı...

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Ersun Yanal'dan flaş hamle...

Bu mağlubiyet yönetim cephesinden de büyük bir tepki ile karşılanırken teknik patron Ersun Yanal'dan flaş bir hamle geldi. İşte yaşananlar...

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Ersun Yanal'dan flaş hamle...

Fenerbahçe'de geleceği tartışılan teknik direkör Ersun Yanal dün tesislere gelmesine rağmen takımın başında idmana çıkmadı. Bu konuda farklı yorumlar yapılırken, bir süre sonra olayın perde arkası aralandı.

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Ersun Yanal'dan flaş hamle...

Sabah Gazetesi'nin öze haberine göre; Ersun Yanal'ın, Ankaragücü mağlubiyeti nedeniyle oyunculara tepki olarak antrenmana çıkmadığı öğrenildi.

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