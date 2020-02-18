Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Ersun Yanal'dan flaş hamle...

Fenerbahçe'de kazan kaynıyor... Son 3 haftada 8 puan kaybeden sarı-lacivertlilerde ligin son sıralarında yer alan MKE Ankaragücü karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet bardağı taşıran son damla oldu... İkinci yarıyı kabus gibi geçiren Fenerbahçe'de, haftaya oynanacak zorlu Galatasaray derbisi öncesi birçok problem baş göstermişken teknik patron Ersun Yanal'dan da beklenmedik bir hamle geldi. İşte detaylar ve Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...