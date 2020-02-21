PFDK faturayı kesti: 24 bin TL - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe PFDK faturayı kesti: 24 bin TL

faturayı kesti: 24 bin TL

PFDK faturayı kesti: 24 bin TL

, Ankaragücü ile oynanan lig maçında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 'ye 24 bin TL para cezası verdi.

, Ankaragücü ile oynanan lig maçında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 'ye 24 bin TL para cezası verdi. da, başkan vekili Semih Özsoy'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle verilen 50 bin TL cezasına yapılan itirazı reddetti.
  1. 21.2.2020
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