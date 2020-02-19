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Volkan Demirel'den Ozan'a derbi tüyoları! İşte o görüşme

Süper Lig'in 23. haftası dev bir derbi maçına sahne olucak. MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe, 6 maçlık galibiyet serisini sürdürmek isteyen Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk edecek. Kritik derbi maçının öneminin farkında olan her iki takım hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda bu tür maçları çokça oynamış olan ve şu anda teknik heyette yer alan Volkan Demirel derbi maçı öncesi devreye girdi. Volkan Demirel zorlu maçtan önce Ozan Tufan'la bir görüşme gerçekleştirdi ve derbi tüyoları verdi.

19 Şubat 2020 Çarşamba 18:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





