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Volkan Demirel'den Ozan'a derbi tüyoları! İşte o görüşme
Süper Lig'in 23. haftası dev bir derbi maçına sahne olucak. MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe, 6 maçlık galibiyet serisini sürdürmek isteyen Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk edecek. Kritik derbi maçının öneminin farkında olan her iki takım hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda bu tür maçları çokça oynamış olan ve şu anda teknik heyette yer alan Volkan Demirel derbi maçı öncesi devreye girdi. Volkan Demirel zorlu maçtan önce Ozan Tufan'la bir görüşme gerçekleştirdi ve derbi tüyoları verdi.
19 Şubat 2020 Çarşamba 18:55
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Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrileceği Fenerbahçe - Galatasaray maçı 23 Şubat Pazar günü Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı maçta her iki takım da kazanmak için sahada olacak.
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Milliyet'in haberine göre, Dev derbi maçında Fenerbahçe'de sahaya Ozan Tufan kaptan olarak çıkacak. Emre Belözoğlu'nun sakatlığı, Hasan Ali Kaldırım'ın da henüz hazır olmaması sebebiyle şu anda saha içi liderliğinde Ozan'ın büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.
Hasan Ali sahada yer alsa bile Ozan'ın daha fazla sorumluluk alması ve takıma liderlik etmesi isteniyor. Son haftalarda biraz da kart çekincesi ve hakem hatalarının sıklığından stresli anlar yaşayan genç futbolcuya, kaptan Emre Belözoğlu ve antrenör Volkan Demirel sahip çıktı.
Formunda da düşüş olan Ozan'la iki ismin görüşmeler yaptığı aktarıldı. Dev derbide sahada nasıl durması gerektiği, rakiple nasıl iletişim kurması gerektiği ve taraftar baskısı hep detaylı olarak anlatıldı.
''PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜ RAKİBE YANSITMAK GEREK''
Futbolculuğunda Galatasaray derbilerinde çok başarılı olan Volkan Demirel'in; "Kadıköy'dekiderbilerde psikolojik üstünlük hep bizde, bunu unutma. Isınmaya çıktığımız andan itibaren bu üstünlüğü rakibe de yansıtmak gerek. Taraftarla takım bütünleşirse derbide tüm kontrolü alırız" dediği öğrenildi.