Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sakatlandı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Şubat 2020, Cumartesi
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derbisi öncesi 'de sakatlandı

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sakatlandı

'de , MKE Ankaragücü maçının 65. dakikasında sakatlandı. Talihsiz bir sakatlık yaşayan deneyimli futbolcu oyuna devam edemedi ve yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.

derbisi öncesi 'de şoku yaşanıyor. İkinci yarıda 'nin yerine oyuna dahil olan deneyimil futbolcu, karşılaşmanın 65. dakikasında sakatlandı. Genç futbolcu Ferdi Kadığlu, Emre Belözoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu. Sol arka adalesinde bir sorun yaşayan tecrübeli futbolcunun son durumu yapılacak olan kontrollerden sonra belli olacak.

  1. 15.02.2020
  2. Güncelleme: 15.02.2020 22:55
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