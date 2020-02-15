Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sakatlandı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü maçının 65. dakikasında sakatlandı. Talihsiz bir sakatlık yaşayan deneyimli futbolcu oyuna devam edemedi ve yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.
Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku yaşanıyor. İkinci yarıda Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna dahil olan deneyimil futbolcu, karşılaşmanın 65. dakikasında sakatlandı. Genç futbolcu Ferdi Kadığlu, Emre Belözoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu. Sol arka adalesinde bir sorun yaşayan tecrübeli futbolcunun son durumu yapılacak olan kontrollerden sonra belli olacak.
- 15.02.2020
- Güncelleme: 15.02.2020 22:55
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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