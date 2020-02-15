Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sakatlandı

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku yaşanıyor. İkinci yarıda Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna dahil olan deneyimil futbolcu, karşılaşmanın 65. dakikasında sakatlandı. Genç futbolcu Ferdi Kadığlu, Emre Belözoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu. Sol arka adalesinde bir sorun yaşayan tecrübeli futbolcunun son durumu yapılacak olan kontrollerden sonra belli olacak.