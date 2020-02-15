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15 Şubat 2020, Cumartesi
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' sizsiniz'

'Fenerbahçe sizsiniz'

'nde sarı-lacivertli yönetim, taraftarı unutmadı. " sizsiniz, sizi seviyoruz #14ŞubatSevgililerGünü" etiketiyle kulübün twitter adresinden paylaşılan video, taraftarlardan büyük ilgi gördü.

'nde sarı-lacivertli yönetim, taraftarı unutmadı. " sizsiniz, sizi seviyoruz #14ŞubatSevgililerGünü" etiketiyle kulübün twitter adresinden paylaşılan video, taraftarlardan büyük ilgi gördü.

  1. 15.2.2020
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