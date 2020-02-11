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11 Şubat 2020, Salı
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Moses’tan ilk asist

Moses’tan ilk asist

'den ayrılarak İtalyan devi Inter'e giden , Milan'ı 4-2 yendikleri karşılaşmaya damga vurdu.

Nijeryalı futbolcu, son on dakikada oyuna dahil olurken, Lukaku'nun galibiyeti perçinleyen golünde asisti yaptı. Moses böylece İnter'de ikinci maçında ilk skor katkısını gerçekleştirmiş oldu.

  1. 11.2.2020
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