Moses’tan ilk asist
Fenerbahçe'den ayrılarak İtalyan devi Inter'e giden Victor Moses, Milan'ı 4-2 yendikleri karşılaşmaya damga vurdu.
Nijeryalı futbolcu, son on dakikada oyuna dahil olurken, Lukaku'nun galibiyeti perçinleyen golünde asisti yaptı. Moses böylece İnter'de ikinci maçında ilk skor katkısını gerçekleştirmiş oldu.
- 11.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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