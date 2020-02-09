Yağmur çamur dinlemediler

Sarı-lacivertli taraftarlar, kritik Alanyaspor maçı öncesi Kadıköy'e akın etti. İstanbul'da eksi dereceleri gösteren termometreye ve sulu kar yağışına aldırış etmeyen Fenerbahçe sevdalıları tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Tribünlerde 35 binden fazla taraftarın yer aldığı ifade edildi.