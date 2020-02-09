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09 Şubat 2020, Pazar
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Yağmur çamur dinlemediler

Yağmur çamur dinlemediler

Sarı-lacivertli taraftarlar, kritik maçı öncesi 'e akın etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, kritik maçı öncesi 'e akın etti. 'da eksi dereceleri gösteren termometreye ve sulu kar yağışına aldırış etmeyen sevdalıları tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Tribünlerde 35 binden fazla taraftarın yer aldığı ifade edildi.

  1. 9.2.2020
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