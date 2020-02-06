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06 Şubat 2020, Perşembe
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siftah yaptı

Falette siftah yaptı

'nin ara transferin son gününde lisansını çıkarabildiği Simon , sarı-lacivertli formayla siftahı Kırklarelispor karşısında yaptı.

62. dakikada Jailson'un yerine oyuna giren Gineli asıllı futbolcu, ilk maçı olmasına rağmen kendine güveni ve takım arkadaşlarıyla uyumuyla dikkat çekti. , Rami'ye oranla daha diri ve hazır bir görüntü sergiledi.

  1. 6.2.2020
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