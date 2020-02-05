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05 Şubat 2020, Çarşamba
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'nin en ciddi sınavı

Rami'nin en ciddi sınavı

Ligdeki maçında Sörloth'a karşı 'yi oynatmadığı için eleştirilen , kupada Fransız yıldıza şans verecek. Kırklarelispor'a karşı bugün forma giyecek olan tecrübeli stoperin performansı, ligdeki Alanya maçı öncesi belirleyici olacak.

Ligdeki maçında Sörloth'a karşı 'yi oynatmadığı için eleştirilen , kupada Fransız yıldıza şans verecek. Kırklarelispor'a karşı bugün forma giyecek olan tecrübeli stoperin performansı, ligdeki Alanya maçı öncesi belirleyici olacak. Rami, beklentileri karşılaması halinde 21. hafta sınavında sahada yer alacak.

  1. 5.2.2020
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