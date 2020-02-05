Rami'nin en ciddi sınavı
Ligdeki Trabzon maçında Sörloth'a karşı Rami'yi oynatmadığı için eleştirilen Ersun Yanal, kupada Fransız yıldıza şans verecek. Kırklarelispor'a karşı bugün forma giyecek olan tecrübeli stoperin performansı, ligdeki Alanya maçı öncesi belirleyici olacak.
Ligdeki Trabzon maçında Sörloth'a karşı Rami'yi oynatmadığı için eleştirilen Ersun Yanal, kupada Fransız yıldıza şans verecek. Kırklarelispor'a karşı bugün forma giyecek olan tecrübeli stoperin performansı, ligdeki Alanya maçı öncesi belirleyici olacak. Rami, beklentileri karşılaması halinde 21. hafta sınavında sahada yer alacak.
- 5.2.2020
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