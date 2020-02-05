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05 Şubat 2020, Çarşamba
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’ tanımadı!

Kırklareli ‘Süper Lig’ tanımadı!

Bu sezon kupanın sürpriz takımı olan Kırklarelispor, çeyrek final yolunda üç takımını saf dışı bıraktı. 2. Lig ekibi, sırasıyla Ankaragücü, ve son olarak 'i kupadan eledi.

Bu sezon kupanın sürpriz takımı olan Kırklarelispor, çeyrek final yolunda üç takımını saf dışı bıraktı. 2. Lig ekibi, sırasıyla Ankaragücü, ve son olarak 'i kupadan eledi.

'HAYALİMİZE 3 MAÇ KALDI'
Kırklarelispor Başkanı , maçı öncesi şunları söyledi: "Bizim de hedefimiz var, hayallerimiz var. Hayallerimize devam etmek istiyoruz ve buna 3 maç kaldı. İnşallah maçları iyi değerlendirebilirsek hayallerimizi gerçekleştirmiş olacağız."

  1. 5.2.2020
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