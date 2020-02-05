Kırklareli ‘Süper Lig’ tanımadı!

Bu sezon kupanın sürpriz takımı olan Kırklarelispor, çeyrek final yolunda üç Süper Lig takımını saf dışı bıraktı. 2. Lig ekibi, sırasıyla Ankaragücü, Gaziantep ve son olarak Başakşehir'i kupadan eledi.



'HAYALİMİZE 3 MAÇ KALDI'

Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, Fenerbahçe maçı öncesi şunları söyledi: "Bizim de hedefimiz var, hayallerimiz var. Hayallerimize devam etmek istiyoruz ve buna 3 maç kaldı. İnşallah maçları iyi değerlendirebilirsek hayallerimizi gerçekleştirmiş olacağız."